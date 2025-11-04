Arctic Fish Aktie
WKN DE: A2QPA7 / ISIN: NO0010917719
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Arctic Fish präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Arctic Fish wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,167 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 20,2 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 243,1 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,506 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,930 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 83,3 Millionen EUR, gegenüber 941,2 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
