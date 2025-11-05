Arctic Paper Aktie

Arctic Paper für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCRT / ISIN: PLARTPR00012

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Arctic Paper stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arctic Paper wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,190 PLN aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 56,82 Prozent verringert. Damals waren 0,440 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Arctic Paper in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 683,5 Millionen PLN im Vergleich zu 819,3 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,247 PLN, wohingegen im Vorjahr noch 2,23 PLN vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,20 Milliarden PLN erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,43 Milliarden PLN waren.

Redaktion finanzen.at

