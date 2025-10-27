Ausblick: Arcutis Biotherapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arcutis Biotherapeutics stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,094 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 94,33 Prozent auf 87,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,447 USD, gegenüber -1,160 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 334,1 Millionen USD im Vergleich zu 196,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

