04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ardmore Shipping zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ardmore Shipping wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,269 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 49,60 Prozent auf 48,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,961 USD, gegenüber 3,06 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 192,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 405,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
