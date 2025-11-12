Arena Group Aktie

Arena Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DWCU / ISIN: US0400441095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Arena Group legt Quartalsergebnis vor

Arena Group wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,160 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 45,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 38,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD, gegenüber -2,850 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 159,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 125,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Arena Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Arena Group Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Arena Group Inc Registered Shs 4,33 -8,46% Arena Group Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen