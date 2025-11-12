Ausblick: Arena Group legt Quartalsergebnis vor

Arena Group wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,160 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 45,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 38,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD, gegenüber -2,850 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 159,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 125,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at