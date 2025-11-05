Ausblick: Arise Windpower AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arise Windpower AB präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,300 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,55 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 71,3 Millionen SEK gegenüber 105,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 32,07 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,815 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,26 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 500,5 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 470,0 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at