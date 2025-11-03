Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Arista Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Arista Networks wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,716 USD je Aktie gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,26 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,23 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,80 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,00 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
