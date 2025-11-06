Ausblick: Arkema (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arkema (spons ADRs) präsentiert am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,38 USD. Dies würde einer Verringerung von 12,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Arkema (spons ADRs) 1,57 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,50 Milliarden USD gegenüber 2,63 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,05 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,88 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,57 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,32 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at