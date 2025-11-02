Ausblick: Armada Hoffler Properties gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Armada Hoffler Properties wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Armada Hoffler Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,080 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 64,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 187,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Armada Hoffler Properties für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 66,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,115 USD, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 262,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 708,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at