Ausblick: Array Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Array Technologies veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

22 Analysten schätzen, dass Array Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,194 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 310,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 33,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 231,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,673 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,950 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,21 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 915,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at