Ausblick: Arrow Electronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arrow Electronics wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Arrow Electronics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,88 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,82 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Arrow Electronics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,69 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,31 USD aus. Im Vorjahr waren 7,29 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 30,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at