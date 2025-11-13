Ausblick: ASAHI INTECC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ASAHI INTECC wird am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,73 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24,98 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll ASAHI INTECC 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 33,27 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ASAHI INTECC 31,18 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 89,73 JPY, gegenüber 46,92 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 131,21 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 120,03 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at