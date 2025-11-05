Asanko Gold Aktie

WKN DE: A2P381 / ISIN: CA36352H1001

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Asanko Gold gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Asanko Gold wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Asanko Gold für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,104 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 105,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 97,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,222 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,030 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 414,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 316,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

