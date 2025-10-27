Ausblick: Asbury Automotive Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Asbury Automotive Group wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,82 USD gegenüber 6,37 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,24 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,84 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,87 USD aus. Im Vorjahr waren 21,50 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 18,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at