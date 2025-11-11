Ausblick: Ascendis Pharma (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ascendis Pharma (spons ADRs) wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,244 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -1,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 213,2 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 63,5 Millionen USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,315 EUR, gegenüber -7,060 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 713,0 Millionen EUR im Vergleich zu 393,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at