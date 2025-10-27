ASMI Aktie

WKN: 868730 / ISIN: NL0000334118

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: ASMI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ASMI lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ASMI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,61 EUR je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 789,0 Millionen EUR – ein Plus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASMI 778,6 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 13,79 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 13,95 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,17 Milliarden EUR, gegenüber 2,93 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

26.06.25 ASMI Hold Jefferies & Company Inc.
26.02.25 ASMI Neutral UBS AG
ASMI 548,20 -2,66%

