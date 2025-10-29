Aspocomp Group PLCshs Aktie

WKN: 929401 / ISIN: FI0009008080

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Aspocomp Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aspocomp Group veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,077 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,200 EUR je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 49,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,4 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,5 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,244 EUR, gegenüber -0,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 40,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

