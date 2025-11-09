Ausblick: Assertio zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Assertio lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,085 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Assertio soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,463 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 111,1 Millionen USD, gegenüber 125,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at