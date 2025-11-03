Ausblick: Assurant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Assurant wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Assurant noch ein Gewinn pro Aktie von 2,55 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,97 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,46 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 12,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,88 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at