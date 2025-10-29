Ausblick: Astellas Pharma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Astellas Pharma gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 29,81 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 20,06 JPY je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 462,50 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 481,09 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 89,60 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 28,35 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.005,98 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.912,32 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at