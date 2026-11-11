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WKN DE: A1C04V / ISIN: US04648R6053

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Asustek Computer präsentiert Quartalsergebnisse

Asustek Computer lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,37 USD aus. Im letzten Jahr hatte Asustek Computer einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,75 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 30,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,92 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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