Ausblick: Asymchem Laboratories (Tianjin) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Asymchem Laboratories (Tianjin) wird am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,000 CNY je Aktie gegenüber 0,600 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Asymchem Laboratories (Tianjin) 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,71 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Asymchem Laboratories (Tianjin) 1,44 Milliarden CNY umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,23 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,70 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 6,69 Milliarden CNY, gegenüber 5,73 Milliarden CNY im Vorjahr.

