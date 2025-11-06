Ausblick: Atco gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Atco wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,837 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,830 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Atco mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 9,98 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,40 CAD im Vergleich zu 3,83 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,16 Milliarden CAD, gegenüber 4,94 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at