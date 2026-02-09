Atea ASA Aktie

WKN: 884578 / ISIN: NO0004822503

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Atea ASA präsentiert Quartalsergebnisse

Atea ASA wird am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,07 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Atea ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 NOK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 62,63 Prozent auf 17,26 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,61 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,90 NOK aus, während im Fiskalvorjahr 6,95 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 59,65 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 34,58 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at

