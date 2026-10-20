Ategrity Specialty Holdings LLC Registered Shs Aktie
WKN DE: A41AH0 / ISIN: US04681Y1038
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ategrity Specialty legt Quartalsergebnis vor
Ategrity Specialty wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,455 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.
Ategrity Specialty soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,23 USD, gegenüber 1,58 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 542,2 Millionen USD im Vergleich zu 424,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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