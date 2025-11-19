Ausblick: Atkore International Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atkore International Group wird am 20.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Atkore International Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Atkore International Group in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 733,1 Millionen USD im Vergleich zu 788,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,56 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 12,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,83 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

