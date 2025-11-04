Ausblick: Atlanta Braves A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Atlanta Braves A stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,215 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 309,0 Millionen USD – ein Plus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlanta Braves A 290,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,333 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 727,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 662,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at