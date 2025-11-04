Atlanta Braves a Aktie
WKN DE: A3ERKH / ISIN: US0477261046
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Atlanta Braves A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Atlanta Braves A stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,215 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 309,0 Millionen USD – ein Plus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlanta Braves A 290,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,333 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 727,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 662,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlanta Braves Holdings Inc Registered Shs (A)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Atlanta Braves A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Atlanta Braves A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Atlanta Braves A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: Atlanta Braves A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Atlanta Braves A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)