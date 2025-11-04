Atlantic Tele-Network Aktie

Atlantic Tele-Network für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMHC / ISIN: US00215F1075

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Atlantic Tele-Network legt Quartalsergebnis vor

Atlantic Tele-Network lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Atlantic Tele-Network in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 182,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 178,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,130 USD, gegenüber -2,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 726,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 729,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

