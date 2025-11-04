Atlantic Tele-Network Aktie
WKN DE: A2AMHC / ISIN: US00215F1075
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Atlantic Tele-Network legt Quartalsergebnis vor
Atlantic Tele-Network lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Atlantic Tele-Network in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 182,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 178,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,130 USD, gegenüber -2,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 726,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 729,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlantic Tele-Network Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Atlantic Tele-Network legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Atlantic Tele-Network mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Atlantic Tele-Network stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Atlantic Tele-Network Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Atlantic Tele-Network Inc
|12,10
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.