Atlas Crest Investment a Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Atlas Crest Investment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Atlas Crest Investment A wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,302 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 0,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,113 USD, gegenüber -1,420 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Atlas Crest Investment Corp Registered Shs -A-
|8,18
|-7,88%
