Ausblick: Atour Lifestyle A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Atour Lifestyle A veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,35 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,46 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 264,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,72 CNY, gegenüber 1,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 9,52 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at