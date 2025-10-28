Ausblick: AtriCure stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AtriCure äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,112 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,12 Prozent erhöht. Damals waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 115,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 131,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,490 USD, gegenüber -0,950 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 530,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 465,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at