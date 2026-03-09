Ausblick: AUNA präsentiert Quartalsergebnisse

AUNA lässt sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AUNA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,662 PEN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,09 Milliarden PEN, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 283,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,85 PEN im Vergleich zu 0,440 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,33 Milliarden PEN, gegenüber 1,17 Milliarden PEN im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at