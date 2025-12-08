Ausblick: AutoZone präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AutoZone stellt am 09.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,71 USD. Im Vorjahresquartal waren 32,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

AutoZone soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,64 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 154,30 USD aus. Im Vorjahr waren 144,87 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 20,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at