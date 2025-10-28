AvalonBay Communities Aktie
Ausblick: AvalonBay Communities stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AvalonBay Communities präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 765,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AvalonBay Communities einen Umsatz von 722,9 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,39 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,60 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 3,03 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
