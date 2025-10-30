Ausblick: Avic (Chengdu) Uas A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avic (Chengdu) Uas A lädt am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,060 CNY je Aktie gegenüber -0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 322,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 97,3 Millionen CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 410,9 Millionen CNY aus.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,427 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,080 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,89 Milliarden CNY, gegenüber 685,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at