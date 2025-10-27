Axalta Coating Systems Aktie
Ausblick: Axalta Coating Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Axalta Coating Systems öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 0,642 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.
16 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,30 Milliarden USD gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,25 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,49 USD aus. Im Vorjahr waren 1,78 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 5,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
