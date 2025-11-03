Axcelis Technologies Aktie
WKN DE: A2AM8Z / ISIN: US0545402085
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Axcelis Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Axcelis Technologies wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,00 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Axcelis Technologies noch 1,49 USD je Aktie eingenommen.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 200,1 Millionen USD gegenüber 256,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 22,02 Prozent.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,13 USD, gegenüber 6,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 786,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
