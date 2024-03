Ausblick: AxoGen legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AxoGen lässt sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AxoGen die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,071 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll AxoGen im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 41,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,95 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,180 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,690 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 157,8 Millionen USD, gegenüber 138,6 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at