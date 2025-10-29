Ausblick: Axos Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Axos Financial wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Axos Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 319,2 Millionen USD – ein Minus von 37,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Axos Financial 512,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,02 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,43 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,34 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at