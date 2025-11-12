Ausblick: Aytu BioPharma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aytu BioPharma wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,190 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Aytu BioPharma mit einem Umsatz von insgesamt 12,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,96 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,180 USD im Vergleich zu -2,160 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 55,2 Millionen USD, gegenüber 66,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at