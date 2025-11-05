Ausblick: B Riley Principal Merger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

B Riley Principal Merger wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass B Riley Principal Merger für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,196 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

B Riley Principal Merger soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 456,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,025 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at