Ausblick: Bajaj Auto mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bajaj Auto wird am 16.07.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 69,91 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Auto 58,15 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 118,17 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 14,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,12 Milliarden INR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 44 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 317,25 INR aus. Im Vorjahr waren 272,67 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 44 Analysten im Durchschnitt 521,47 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 435,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at