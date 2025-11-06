Ausblick: Bajaj Auto veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bajaj Auto wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 87,28 INR. Im Vorjahresquartal waren 49,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

26 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 132,47 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 145,71 Milliarden INR aus.

Die Schätzungen von 40 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 331,45 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 262,40 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 40 Analysten von durchschnittlich 560,44 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 489,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at