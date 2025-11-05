Bajaj Housing Finance Aktie
Ausblick: Bajaj Housing Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bajaj Housing Finance wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3,10 INR je Aktie gegenüber 0,690 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 57,24 Prozent auf 10,31 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Housing Finance noch 24,10 Milliarden INR umgesetzt.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,98 INR je Aktie, gegenüber 2,67 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 43,41 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 95,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
