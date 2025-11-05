Bajaj Housing Finance Aktie

Bajaj Housing Finance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40YCQ / ISIN: INE377Y01014

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Bajaj Housing Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bajaj Housing Finance wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3,10 INR je Aktie gegenüber 0,690 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 57,24 Prozent auf 10,31 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Housing Finance noch 24,10 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,98 INR je Aktie, gegenüber 2,67 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 43,41 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 95,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Bajaj Housing Finance Ltd Registered Shs 144A Reg S 109,60 -0,23% Bajaj Housing Finance Ltd Registered Shs 144A Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

