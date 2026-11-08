Bakkt Aktie
WKN DE: A40AND / ISIN: US05759B3050
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bakkt präsentiert Quartalsergebnisse
Bakkt äußert sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,210 USD je Aktie gegenüber -1,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 434,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bakkt einen Umsatz von 402,2 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,97 USD, gegenüber -8,870 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,34 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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