Banco Comercial Portugues Aktie
WKN DE: A2ATWU / ISIN: US0594798086
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Banco Comercial Portugues, stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Banco Comercial Portugues, präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,10 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 29,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,55 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,777 USD im Vergleich zu 0,630 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 4,32 Milliarden USD, gegenüber 6,34 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
