Ausblick: Banco Macro S B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Banco Macro S B wird am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Banco Macro S B 1,51 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 668,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,96 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,54 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,93 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at