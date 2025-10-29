Ausblick: Bandwidth A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bandwidth A wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,372 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bandwidth A einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 193,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 189,9 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,240 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 752,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 748,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at