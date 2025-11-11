Ausblick: Bangkok Dusit Medical Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bangkok Dusit Medical Services öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,260 THB je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Dusit Medical Services 0,270 THB je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 28,03 Milliarden THB – das wäre ein Abschlag von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,15 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,01 THB einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 111,66 Milliarden THB aus, nachdem im Vorjahr 107,87 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

