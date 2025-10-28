Erste Schätzungen: Bangkok Dusit Medical Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bangkok Dusit Medical Services wird voraussichtlich am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,260 THB aus. Im letzten Jahr hatte Bangkok Dusit Medical Services einen Gewinn von 0,270 THB je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bangkok Dusit Medical Services in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 28,09 Milliarden THB im Vergleich zu 28,15 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,03 THB je Aktie, gegenüber 1,01 THB je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 111,74 Milliarden THB fest. Im Vorjahr waren noch 107,87 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at